Стартовал прием заявок для участия во всероссийском конкурсе документальных фильмов "Знание. Кино"

Он пройдет в ноябре

В Москве объявили о старте приема заявок для участия во всероссийском конкурсе документальных фильмов "Знание. Кино", передает "ТВ Центр".

Он пройдет в ноябре на площадке международной выставки-форума "Россия". Посетители смогут не только посмотреть документальные фильмы о богатстве русской культуры, но и послушать лекции профессионалов кино-индустрии.

Мероприятие проходит при поддержке профильных министерств, Союза кинематографистов и организации "Движение первых".

"Чему может научить документальное кино? Знаете, огромному количеству разных тем. Это может быть и научная тема, научно-исследовательская тема. Потому что есть документальные фильмы, которые говорят о тех или иных научных аспектах. Это может быть история, это может быть география, это может быть этнография", - отметил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".

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