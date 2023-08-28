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Глава Евросовета анонсировал расширение ЕС к 2030 году

12:10
  • понедельник
  • 28 августа 2023

К объединению скоро примкнут новые участники

Страны ЕС должны быть готовы к расширению объединения уже к 2030 году. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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В БРИКС официально пригласили шесть стран

Как отметил высокопоставленный чиновник, для увеличения доверия со стороны потенциальных членов лидеры ЕС должны открыто заявлять о сроках расширения организации.   

"Мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году", - заявил Мишель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава Европейского совета подчеркнул, что в ближайшие несколько лет ведущие страны ЕС должны "подготовить почву" для принятия в состав объединения новых членов. По его словам, такие действия позволят странам-кандидатам быстрее "привыкнуть" к европейским стандартам.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в БРИКС официально пригласили еще шесть стран. По словам политика, российская сторона одобрила заявки Ирана, Аргентины, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и ОАЭ. 

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