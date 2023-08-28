Медведев: Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений

Объем производства превосходит потребности армии

Российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем в количестве, превосходящем текущие потребности российской армии, сообщает РИА Новости.

Ранее в России прошел форум "Армия", на котором было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Уже в первый день форума "Рособоронэкспорт" заключил контракт с иностранным партнером на сумму более 500 млн долларов. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в реальных условиях российское вооружение показывает свою надежность и эффективность.

Тем временем западная оборонная промышленность не справляется в необходимостью содержать на должном уровне арсеналы стран Запада и при этом снабжать украинскую армию. По данным экспертного сообщества, регулярные поставки вооружений на Украину привели к значительному "истощению" оборонно-промышленного комплекса НАТО.

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