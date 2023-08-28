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Крылатая ракета ВСУ сбита над Черным морем

12:12
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Сработала российская система ПВО

В понедельник, 28 августа, российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.
Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском

В ведомстве уточнили, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее источники рассказали, что Украина хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые могут помочь ей захватить Крым. Истребители F-16, на получении которых настаивает Украина, несовместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими крылатыми ракетами JASSM, поэтому они попали в "список желаний" Киева.

При этом позиция киевского режима, согласно которой Крым является украинским, а Россия его "незаконно аннексировала" и "оккупировала", подразумевает, что ВСУ могут наносить удары дальнобойными вооружениями по полуострову.

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