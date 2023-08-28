ОДКБ назвала ядерное оружие России гарантом безопасности стран организации

Оно не представляет угрозы для других стран при отсутствии агрессии с их стороны

Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно является гарантом безопасности всех стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в понедельник, 28 августа, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Военный указал на то, что "часто бездумно говорят, потому что не понимают, что такое ядерное оружие, даже примерно не понимают, какие могут быть последствия от применения ядерного оружия".

Однако Москва "понимает и никому никогда не угрожает" применением своего ядерного арсенала, цитирует Сидорова ТАСС.

Громкое недовольство Запада вызвало решение президента России Владимира Путина разместить часть российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом Москва и Минск многократно подчеркивали, что данный шаг носит сдерживающий характер, а применение ТЯО возможно лишь в случае прямой агрессии против Союзного государства.

17 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, которые заставили бы военный блок предпринимать соответствующие меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"