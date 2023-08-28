Собянин: проект "Москва" делает столицу самым лучшим городом мира

Москва определяет развитие всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала М24 представил главные направления развития российской столицы и подробно рассказал о планах по строительству метро и дорог, об успехах в сфере образования и медицины, а также затронул темы экологии и реконструкции памятников архитектуры.

Как отметил градоначальник, Москва, безусловно, определяет развитие всей России. На долю столицы приходится пятая часть валового внутреннего продукта страны. При этом за последние пять лет валовый региональный продукт города вырос на 12,4%, объем инвестиций — в два раза.

"Такого проекта, как проект "Москва", в истории не существовало. Он — про то, как сделать наш город самым крутым, лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим вместе со страной, мы побеждаем и становимся еще сильнее. Наша задача — продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу", - сказал Сергей Собянин.

В частности, как отметил Сергей Собянин, в столице сформирован новый транспортный каркас, подчеркнув, что от развития транспорта в столице зависит жизнь не только каждого москвича, но и во многом логистика страны.

"Неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспортного узла России. Несколько лет назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас, состоящий из наземной части, подземной и железнодорожной. Такие проекты никому в мире за столь короткие сроки не удавалось реализовать", — добавил Сергей Собянин.

По словам мэра, город поставил задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности не менее 90% москвичей. За 13 лет открылось 78 новых станций метро. В настоящее время идет проектирование и строительство еще 60 станций.

"Мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период", — указал мэр Москвы.

Также глава города упомянул 68-километровый московский скоростной диаметр — крупнейший проект дорожного строительства в мире.

"Построено огромное количество новых дорог, развязок, мостов, тоннелей, путепроводов. Созданы новые магистрали, которые выходят не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям. Эти магистрали разгрузили центр города и соединили федеральные трассы, ведущие, в частности, в Санкт-Петербург и Казань", - объяснил Собянин.

Еще одно важное достижение — строительство вокзалов. Их за последние годы построено 48 (в планах — еще 36). Все вокзалы имеют комфортные пересадки на метро и наземный транспорт. Платформы оборудованы навесами на всю длину, современными турникетами, эскалаторами, лифтами.

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