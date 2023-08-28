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В ОДКБ не исключили дальнейшего расширения организации

12:33
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Учения ОДКБ не направлены против третьих стран

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключили дальнейшего расширения организации и пополнения списка наблюдателей.
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

Об этом на брифинге в понедельник, 28 августа, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В частности, на учения "Боевое братство — 2023", которые пройдут в Белоруссии, пригласили наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии.

Сидоров также не исключил, что проведения совместных мероприятий со странами Африки и их приглашения в качестве наблюдателей.

"Мы не проявляем агрессивность и не направляем цели учений и всего остального против третьих стран", - подчеркнул начальник объединенного штаба.

В настоящий момент в ОДКБ входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Государства-наблюдатели: Сербия и Союзное государство.

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