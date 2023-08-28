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На Украине допустили начало использования F-16 весной 2024 года

12:41
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Киев готовит необходимую инфраструктуру для размещения самолетов

Обещанные странами "коллективного" Запада американские истребители F-16 могут быть использованы ВСУ уже весной следующего года. Об этом в интервью изданию Bild заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.  

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"Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года", - заявил Резников, отвечая на вопрос журналиста о том, когда именно украинские пилоты "пересядут" на американские истребители.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что на данный момент киевский режим занимается подготовкой необходимой инфраструктуры для размещения американских самолетов на территории Украины.

Он также добавил, что передача украинской армии F-16 станет "переломным моментом" в конфликте. По его словам, ситуация на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации "кардинально изменится" уже через шесть месяцев.  

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские системы ПВО способны с легкостью уничтожить американские истребители F-16. По мнению военного аналитика, самолеты, которые Дания и Нидерланды планируют передать в "безвозмездное пользование" ВСУ, не смогут выстоять против ударной мощи российских самолетов СУ-35.

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