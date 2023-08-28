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Собянин: на северо-западе Москвы построили 14 домов по программе реновации

12:53
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Еще строится 10 домов и девять находятся на стадии проектирования

Более 430 домов на северо-западе Москвы включено в программу реновации, под заселение передано 14 новостроек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

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"На северо-западе столицы в программу реновации включен 431 дом, где живут 86,8 тыс. человек", – написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что на данный момент под заселение передано уже 14 новостроек. По его словам, на первых этажах зданий предусмотрены 54 нежилых помещения, которые могут быть использованы в качестве пунктов выдачи товаров и магазинов.  

Сергей Собянин также добавил, что на сегодняшний день строится 10 домов и еще девять находятся на стадии проектирования.

"В Митино и Южном Тушино уже полностью завершили первый этап переездов по реновации, на 80% он выполнен в Щукино и на 77% – в Северном Тушино", - заключил он.

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