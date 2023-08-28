МИД Ирана опроверг поставки боевых дронов России

Тегеран не является стороной украинского конфликта, подчеркнуло ведомство

Сотрудничество Исламской республики Иран с Россией осуществляется в рамках международных законов. Такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Комментируя слухи о якобы поставках Тегераном России боевых беспилотников, дипломат подчеркнул, что "мы являемся свидетелями продолжения введения в заблуждение средствами массовой информации западных стран, в том числе США".

Канаани напомнил, что в Иране многократно опровергали заявления о якобы имеющем место сотрудничестве между Тегераном и Москвой в вопросе конфликта на Украине, стороной которого Иран не является, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял, что утверждения о применении в боевых действиях на Украине беспилотных летательных аппаратов иранского производства не соответствуют действительности.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями, причем в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии.

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