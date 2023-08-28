Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Мэр пообщался с медицинским персоналом и жителями

Сразу 11 новых и реконструированных поликлиник открылись в понедельник в разных районах Москвы. Одну из них на улице Твардовского в Строгине посетил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города пообщался с медицинским персоналом и жителями, а также рассказал о завершении строительства новой школы на Волоколамском шоссе.

Новая долгожданная школа для тысячи с лишним учеников! Четырехэтажное здание, индивидуальный проект. И прекрасно оборудованные специализированные классы.

"Сейчас мы находимся с вами в кабинете биологии, также есть укомплектованные классы по географии, ОБЖ, семь кабинетов математики", - рассказала директор школы №727 Надежда Морозова.

Здесь будут изучать и информационные технологии. Специально оснащенный IT-полигон площадью 130 квадратных метров разделён на несколько зон - для сборки и испытания робототехники, 3D программирования и изучения сетевого администрирования.

Есть и актовый зал, и пространство медиатеки, где учительская, библиотека с открытым фондом и читальным залом. Оборудованы специальные лаборатории для занятий естественными науками и мастерские для уроков технологии. Станки - фрезерные, сверлильные. Швейная мастерская и фактически настоящая кухня для кулинарных экспериментов, запланированных на год вперед.

"Мы сейчас в сентябре сразу начнём мариновать овощи - помидоры, огурцы начнем в банки закатывать, закрывать. К Новому году мы печем пироги рождественские, к масленице печём блины, к концу года уже отдыхаем - кто что хочет, можем синнабоны испечь - уже в мае", - рассказала учитель технологии Мария Михалина.

И, конечно, есть где заняться спортом. Залы для занятий легкой атлетикой, гимнастикой. На территории обустроены и футбольное поле со специальным покрытием, и баскетбольная, и волейбольная площадки. Эта школа, как отметил посетивший её сегодня столичный мэр, построена в рамках комплексного развития территорий на месте бывшего Тушинского аэродрома.

А в районе Строгино на улице Твардовского сегодня очень многолюдно - открывают новую поликлинику с травмпунктом. Здесь теперь и кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, и всё самое необходимое диагностическое оборудование - рентген, МРТ, КТ, аппараты УЗИ и ЭКГ. Мэр Москвы Сергей Собянин постоянно лично контролирует оснащение городских поликлиник.

"Большое количество узких специалистов, как вы хотели, новое оборудование – все новое, с иголочки. Большой день для здравоохранения – 11 поликлиник открываем. У вас в Строгино из четырех поликлиник – три уже новые. Еще одну начали реконструировать. В следующем году тоже запустим. И все ваши поликлиники будут новенькими", – рассказал Собянин в ходе общения с жителями района.

И сегодня в течение дня в поликлинике будут проводить экскурсии, читать лекции о правилах здорового образа жизни в большом городе и технологиях долголетия.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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