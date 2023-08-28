В Москве продолжают развивать промзоны

Десятки проектов - уже на стадии реализации

В районе улицы Берзарина о бывшей промзоне уже никто и не вспоминает. Вместо старого забора и руин - теперь новая жизнь. Современные жилые дома, на первых этажах которых - магазины, кафе, салоны красоты. Два детских сада, а в этом году первого сентября откроется и новая школа на восемьсот учащихся. Уже оборудованы классы, актовый и спортивный залы. А по соседству возводится технопарк. У многих появится возможность найти работу рядом с домом.

Именно эта территория недалеко от Октябрьского поля стала одной из первых в программе по комплексному развитию промзон, стартовавшей в Москве еще в 2017 году.

"Многие из этих промзон занимают в общем-то территории неэффективно используемые. То есть мы с вами хорошо знаем, вспоминаем девяностые, вспоминаем нулевые, когда там аренды была под отдельные офисы, шиномонтаж, вещевые рынки. И вот такого было достаточно много в Москве. В десятые годы было принято решение, что нужно системно подойти к этому вопросу", - отметил Евгения Муринец, архитектор, член экспертного совета Минстроя России.

С тех пор появилось много успешных примеров, включая всем известную территорию ЗИЛа. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся еще 188 подобных проектов.

То ли парковка, то ли гигантская индустриальная инсталляция - вот так живописно сейчас выглядит один из цехов бывшего Кунцевского железобетонного комбината. Правда, существовать этому произведению искусства осталось совсем недолго. Планируется четыре очереди застройки - 450 тысяч квадратных метров жилья, плюс еще 150 тысяч здесь возведут по программе реновации.

Предусмотрели и развитие улично-дорожной сети, и парковой зоны, и строительство детских садов, и центра дополнительного образования.

"Уже приступили к реализации проекта, демонтировали достаточно большое количество аварийных объектов, выполнили демонтаж некоторых объектов, которые попадают в первую очередь строительства, вот демонтировали галерею аварийную на улице Молодогвардейская, которая беспокоила очень местных жителей. Сейчас ведется активно проектирование, получение технических условий, разработка инженерной концепции на всю территорию", - указал Павел Сучков, руководитель департамента развития компании-застройщика.

Очень важно не просто возвести жилье, но и учесть особенности каждой территории - строить то, что необходимо именно там.

"Приоритетом для нас является прежде всего промышленное развитие и общественно-деловая функция", - уточнил Максим Гаман, руководитель департамента имущества Москвы.

И на днях на площадке Московского урбанистического форума были подписаны еще два контракта с правительством Москвы на комплексное развитие промышленных зон - Былово и "Серп и Молот".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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