Житель Подмосковья украл 122 пылесоса

На 4 миллиона рублей

В Московской области задержан начальник отдела логистики, который подозревается в краже пылесосов на 4 миллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Недостачу 122 штук техники обнаружил владелец склада в Дзержинском во время инвентаризации. Очень удивился и обратился в полицию. Следователи по камерам наблюдения легко установили виновника - им оказался 29-летний глава отдела логистики.

Мужчина арендовал грузовой автомобиль, погрузил пылесосы и отвез их к себе домой. Во время обыска полицейские нашли у него только 74 коробки, остальное он уже успел продать в интернете.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"