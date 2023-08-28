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В Пушкинском театре открыли новый сезон

15:19
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Он начнется с выездных спектаклей

В Пушкинском театре открыли новый 74-й сезон. Сбор труппы прошел в музее Пушкина, так как здание на Тверском бульваре на ремонте и откроется только в ноябре, передает "ТВ Центр".

Так что сезон начнется с выездных спектаклей: на сценах Вахтанговского театра, Театра Российской Армии и РАМТа. Уже в октябре выпустят сразу две премьеры - "Лес" по Островскому и "Последний аттракцион".

А в середине ноября ожидается первая после ремонта премьера на основной сцене – спектакль "Космос" режиссера Игоря Теплова.

"Параллельно мы готовим спектакль, уже идут репетиции, - "Человек и джентельмен" Эдуардо де Филиппо. "Завтра была война" - тоже очень важное для нас название", - рассказал художественный руководитель Евгений Писарев.

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Сбор труппы Московского драматического театра имени Пушкина
Сбор труппы Московского драматического театра имени Пушкина
Сбор труппы Московского драматического театра имени Пушкина
Сбор труппы Московского драматического театра имени Пушкина
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