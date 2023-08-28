Московский губернский театр готовит "Капитанскую дочку" в постановке Безрукова

Стартует новый сезон

Джаз и классика - Московский губернский театр открыл новый 11-й сезон, сообщает "ТВ Центр".

Сбор труппы по традиции начался с яркого шоу, а затем зрители увидели спектакль "Джаз-комедия". А первая премьера сезона ждет зрителей уже в середине сентября. Это будет "Золотой ключик" Алексея Толстого.

В ноябре представят пьесу Островского "Семейная картина". В декабре - еще одна постановка для детей: "Жили-были пес и волк". И главной премьера года станет "Капитанская дочка" в постановке Сергея Безрукова.

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