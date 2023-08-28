На научной конференции в Москве обсудили будущее водородных технологий

Говорили о реальных перспективах отрасли, а также о высоком уровне подготовки кадров

Под капотом у этого электромобиля - гибридная установка на водородных топливных элементах. Энергоемкость в три раза выше, чем у литий-ионных аккумуляторов.

"Быстрая зарядка. Потому что, конечно же, баллон с водородом легко заправить. Это 3-5 минут. Если мы говорим про электромобили, то есть колесную технику, то зарядка электромобиля занимает в среднем 2 часа", - объяснил Дмитрий Гребцов, инженер Центра водородных технологий АФК "Система".

Специалисты Центра водородных технологий АФК "Система" работают над созданием российских топливных элементов. Прототипы энергоустановок показали на выставке в рамках конференции, посвященной перспективам развития водородной энергетики в России.

"Будет создано устройство, которое даст возможность компьютерам, ноутбукам работать не несколько часов, как сейчас, а несколько дней и даже недель", - заявил Юрий Добровольский, генеральный директор Центра водородных технологий и Центра водородной энергетики АФК "Система".

Поговорить о новой эре в энергетике собрались ведущие ученые, представители инновационного бизнеса и студенты, представившие свои идеи в рамках школы-конкурса научных проектов в области водородных технологий. Молодому поколению - особое внимание.

"АФК "Система" сама открывает магистратуры в разных вузах по этому направлению. Вот сейчас у нас была, действительно, вечерняя школа МГТУ имени Баумана по водородным технологиям, в результате которой мы набрали студентов к себе в магистратуру. Мы начали также работать с университетом "Дубна". Следующий, кстати, шаг у нас - Мордовский государственный университет", - продолжил Добровольский.

А тем, кто зачислен в целевую магистратуру МГТУ имени Баумана уже в этом году, студенческие билеты вручили прямо на конференции.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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