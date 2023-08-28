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В музее-заповеднике "Остафьево" прошла выставка легендарных советских автомобилей

15:22
  • понедельник
  • 28 августа 2023

На лугу перед усадьбой выстроились "Чайки", "Волги" и "Газы"

В музее-заповеднике "Остафьево" прошла выставка легендарных советских автомобилей Горьковского завода.

На лугу перед усадьбой выстроились "Чайки", "Волги" и "Газы". Каждая машина - жемчужина! Для посетителей представили сразу три поколения так называемого большого класса автомобилей. Здесь и ГАЗ-12, разработанный в конце 1940-х. Ему на смену пришла легендарная "Чайка".

Также посетители смогли увидеть "Волгу" спецслужбы КГБ с автоматической коробкой передач.

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Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
Выставка "Ретро-автомобили"
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