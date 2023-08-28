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Стало известно о пострадавшем при пожаре в Красногорске

13:19
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Это сотрудник МЧС

Пожарный пострадал при тушении возгорания в многоэтажке в подмосковном Красногорске.

Состояние пострадавшего уточняется, сообщил источник телеканала "360".

Пожар вспыхнул на балконе четвертого этажа многоэтажного дома по улице Пионерская. Затем огонь перекинулся на кровлю и охватил 1000 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 900 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из дома 30 человек, в том числе пять детей. Прокуратура Подмосковья организовала проверку. Причины пожара выяснят специалисты. 

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Пожарные во время тушения возгорания
Пожарные во время тушения возгорания
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