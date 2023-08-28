Путин обсудил с Хоценко развитие Омской области

Большое внимание власти уделяют поддержке участников спецоперации и их семей

Социально-экономическое развитие Омской области обсудил сегодня Владимир Путин с временно исполняющим обязанности губернатора, передает "ТВ Центр".

Виталий Хоценко доложил президенту об уверенном росте промышленности, в том числе и по ключевому для региона направлению - оборонному комплексу. Выполняются показатели и в аграрной отрасли.

Развивается дорожная инфраструктура. Так, идет масштабная реконструкция трассы на Новосибирск.

Большое внимание власти уделяют поддержке участников спецоперации и их семей. Также Виталий Хоценко остановился на подготовке к выборам и результатах работы в регионе за последние пять месяцев. Глава государства дал положительную оценку.

Путин: "Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач – это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, вы сами упомянули об обманутых дольщиках – две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца. Есть много и других вопросов, это понятно. Они наиболее острые, они сложные, я понимаю, но решаемые. Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счет. Сейчас не буду все воспроизводить, вы и так все знаете. И производственники все знают. Нужно добиваться того, чтобы они исполняли все требования, предъявляемые законом".

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