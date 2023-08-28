ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности в России

14:52
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Речь шла о компенсации тарифов на перевозки по железной дороге

Вопросы продовольственной безопасности и предоставление субсидий для отечественных аграриев обсудил сегодня глава правительства со своими заместителями, передает "ТВ Центр".

По словам Михаила Мишустина, речь идет о компенсации тарифов на перевозки по железной дороге. Это решение позволит поддержать стабильные цены на хлеб, муку и другие виды изделий. Кроме того, поможет снизить расходы для хозяйств, повысит их рентабельность и позволит начать подготовку к весенним полевым работам вовремя.

"Сейчас субсидии предоставляются на перевозку зерновых, овощной продукции, рыбной и некоторых других товаров, что позволяет сохранять продовольственную безопасность страны и устойчивость внутреннего рынка. На эти цели в текущем году было выделено свыше 6 млрд рублей. Новое постановление дает возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.