Мишустин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности в России

Речь шла о компенсации тарифов на перевозки по железной дороге

Вопросы продовольственной безопасности и предоставление субсидий для отечественных аграриев обсудил сегодня глава правительства со своими заместителями, передает "ТВ Центр".

По словам Михаила Мишустина, речь идет о компенсации тарифов на перевозки по железной дороге. Это решение позволит поддержать стабильные цены на хлеб, муку и другие виды изделий. Кроме того, поможет снизить расходы для хозяйств, повысит их рентабельность и позволит начать подготовку к весенним полевым работам вовремя.

"Сейчас субсидии предоставляются на перевозку зерновых, овощной продукции, рыбной и некоторых других товаров, что позволяет сохранять продовольственную безопасность страны и устойчивость внутреннего рынка. На эти цели в текущем году было выделено свыше 6 млрд рублей. Новое постановление дает возможность субсидировать перевозки ржи, в том числе для мукомольных предприятий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", - отметил Мишустин.

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