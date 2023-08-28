Верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Один из главных церковных праздников

Православные сегодня отмечают один из главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Он установлен в память о кончине Божьей Матери. У верующих завершается строгий двухнедельный пост.

В торжественный день патриарх Кирилл освятил надвратную икону на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Чтобы провести обряд, использовали специальную подъемную площадку.

Образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей уничтожили в советское время. В этом году специалисты воссоздали его и вернули на место вместе с шестью другими иконами, которые расположены на проездных башнях. Предстоятель окропил образ святой водой и прочитал молитву.

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