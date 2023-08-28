Макрон пообещал не вмешиваться в конфликт на Украине напрямую

Это противоречило бы политике Франции, заявил глава государства

Политика, проводимая Францией, исключает возможность прямого участия в украинском конфликте. Такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, президент республики Эмманюэль Макрон.

По утверждению политика, Елисейский дворец старается "избежать любой эскалации украинского конфликта", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что своим участием в конфликте на Украине страны Запада грубо нарушают нормы международного права. Продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть.

При этом в Кремле указывали, что, вопреки всем своим заявлениям, страны НАТО уже напрямую участвуют в украинском конфликте, накачивая киевский режим вооружениями и отправляя на Украину своих военных инструкторов.

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