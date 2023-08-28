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Китаю предрекли откат к традиционной модели роста экономики

13:22
  • понедельник
  • 28 августа 2023

В ближайшие несколько лет рост экономики КНР снизится на 3,5 процента

В ближайшие несколько лет китайская экономика столкнется со структурными вызовами, передает РБК со ссылкой на макроэкономический обзор рейтингового агентства Moody's Investors Service.  

WP: США сократили импорт продукции из Китая на 24%
Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных объемов

Как отметили аналитики агентства, на сегодняшний день экономика Китая имеет три главных проблемы: старение населения, уменьшение отдачи от капитала и торможение роста производительности труда. Уточняется, что в будущем нерешенность этих проблем может привести к "неблагоприятным последствиям".

При этом аналитики подчеркнули, что одним из наиболее вероятных сценариев для экономики Пекина является откат к традиционной модели роста. Иными словами, иностранные инвесторы снова начнут вкладывать деньги в китайскую недвижимость, пояснили в агентстве.

В агентстве также добавили, что при таком развитии событий в ближайшие несколько лет экономический потенциал Китая замедлится на 3,5 процента.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет. По данным аналитиков агентства, только за последние несколько месяцев власти Китая нарастили закупку нефти у энергетических компаний Ирана до 1,5 млн баррелей.

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