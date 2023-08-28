Китаю предрекли откат к традиционной модели роста экономики

В ближайшие несколько лет рост экономики КНР снизится на 3,5 процента

В ближайшие несколько лет китайская экономика столкнется со структурными вызовами, передает РБК со ссылкой на макроэкономический обзор рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Как отметили аналитики агентства, на сегодняшний день экономика Китая имеет три главных проблемы: старение населения, уменьшение отдачи от капитала и торможение роста производительности труда. Уточняется, что в будущем нерешенность этих проблем может привести к "неблагоприятным последствиям".

При этом аналитики подчеркнули, что одним из наиболее вероятных сценариев для экономики Пекина является откат к традиционной модели роста. Иными словами, иностранные инвесторы снова начнут вкладывать деньги в китайскую недвижимость, пояснили в агентстве.

В агентстве также добавили, что при таком развитии событий в ближайшие несколько лет экономический потенциал Китая замедлится на 3,5 процента.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет. По данным аналитиков агентства, только за последние несколько месяцев власти Китая нарастили закупку нефти у энергетических компаний Ирана до 1,5 млн баррелей.

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