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Песков рассказал о предстоящих зарубежных поездках Путина

13:34
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Несмотря на решение МУС

В Кремле анонсировали зарубежные поездки президента России Владимира Путина этой осенью.
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заграничных поездках главы государства на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест.

"Планируются. Осенью планируются", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Конкретные даты и места пока не называются. Песков пообещал проинформировать в соответствующие сроки.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию.

В Кремле и МИД России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его ордер на арест Путина является ничтожным.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года. Россия в 2000 году подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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