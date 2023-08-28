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Песков: решение о похоронах Пригожина примут родственники

13:34
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Данных по этому вопросу пока нет

Решение относительно сроков и места похорон основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина будет зависеть, прежде всего, от его родственников. Такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, спикер Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что в настоящее время не может ничего сказать относительно похорон бизнесмена, поскольку не располагает соответствующей информацией.

Песков также не смог ответить на вопрос о возможности посещения похорон Пригожина президентом, поскольку до сих пор неясно, когда и как они пройдут, сообщает ТАСС.

Самолет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился на территории Тверской области. Погибли все десять человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя и главу ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Комментируя исходящие с Запада слухи о якобы причастности Кремля к данной авиакатастрофе, Песков напомнил, что "фактов пока немного, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются". Он также подчеркнул, что, "конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла", однако слухи о якобы причастности российских властей к авиакатастрофе — "все это ложь абсолютная".

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