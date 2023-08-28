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Зеленский: США дадут Киеву гарантии безопасности по модели Израиля

13:42
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Вашингтон окажет киевскому режиму всестороннюю помощь

Американские власти предоставят Киеву "гарантии безопасности" по израильской модели. Об этом в интервью новостному телеканалу "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"У нас определенно будет израильская модель безопасности", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РБК.

При этом украинский лидер подчеркнул, что "израильская модель" предполагает оказание всесторонней помощи киевскому режиму. По его словам, Вашингтон в рамках таких "гарантий безопасности" обязуется предоставлять Киеву "многомиллиардную помощь".  

Он также добавил, что предстоящие выборы в США не смогут "повлиять" на подписание потенциального соглашения, поскольку такие вопросы решают исключительно представители американского Конгресса.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинское командование не планирует переносить зону боевых действий "вглубь" России. По мнению украинского лидера, такие действия могут привести к сокращению внешнеполитической поддержки Киева.

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