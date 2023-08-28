ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль опроверг появление договоренностей по зерновой сделке

14:01
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Россия вышла из соглашения

Никаких субстантивных договоренностей относительно дальнейших перспектив зерновой сделки с участием России в настоящее время нет. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Киев решил привлечь Болгарию к созданию альтернативного зернового коридора

Спикер Кремля подчеркнул, что дискуссии вокруг черноморской продовольственной инициативы продолжаются, сообщает РИА Новости.

Москва прекратила участие в черноморской продовольственной инициативе, которая превратилась в коммерческую сделку для стран Запада, при этом договоренности по экспорту российской сельхозпродукции так и не были выполнены. Президент России Владимир Путин не исключил возвращение страны в зерновую сделку, но только при условии реализации всех договоренностей.

При этом источники отмечали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным может предложить использовать территорию Турции в качестве транзитера для поставок российской сельхозпродукции в другие страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.