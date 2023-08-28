Кремль опроверг появление договоренностей по зерновой сделке

Россия вышла из соглашения

Никаких субстантивных договоренностей относительно дальнейших перспектив зерновой сделки с участием России в настоящее время нет. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что дискуссии вокруг черноморской продовольственной инициативы продолжаются, сообщает РИА Новости.

Москва прекратила участие в черноморской продовольственной инициативе, которая превратилась в коммерческую сделку для стран Запада, при этом договоренности по экспорту российской сельхозпродукции так и не были выполнены. Президент России Владимир Путин не исключил возвращение страны в зерновую сделку, но только при условии реализации всех договоренностей.

При этом источники отмечали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным может предложить использовать территорию Турции в качестве транзитера для поставок российской сельхозпродукции в другие страны.

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