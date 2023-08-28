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Mysl Polska: Польша оказалась в отчаянном положении из-за поддержки Украины

14:21
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Варшава готова пожертвовать национальными интересами ради Киева

Власти Польши оказались в отчаянном положении из-за всеобъемлющей поддержки киевского режима, передает издание Myśl Polska со ссылкой на комментарии политических экспертов.  

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Как отметили авторы публикации, политический истеблишмент Польши ради "благосостояния" Украины готов пожертвовать не только ресурсами, но и национальными интересами. Уточняется, что "отчаянная" приверженность Киеву уже привела к снижению уровня жизни польских граждан.

При этом авторы подчеркнули, что, несмотря на "уничтожение" экономического потенциала страны, Варшава не планирует отказываться от предоставления Киеву очередных пакетов военной и финансовой помощи. По мнению экспертного сообщества, такая недальновидная политика польских властей рано или поздно приведет к дестабилизации ситуации в стране.  

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинская армия не готова провести решительное контрнаступление в зоне военной спецоперации. По мнению польского лидера, несмотря на наличие "передовых" вооружений НАТО, военнослужащие ВСУ не способны преодолеть оборонительные укрепления ВС России.  

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