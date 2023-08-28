ВС России ударили по складу ВСУ с авиационным вооружением

Цель достигнута

Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины с авиационным вооружением и боеприпасами.

Удар был нанесен сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цель удара достигнута. Объект поражен", - говорится в сводке военного ведомства.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"