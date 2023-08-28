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Bild: Путин поразил Шольца и Макрона в 2022 году отсутствием жалоб

14:39
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Реакция российского лидера не соответствовала ожиданиям западных политиков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон поразились тому, что президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции. Об этом пишет германское издание Bild.
Макрон пообещал не вмешиваться в конфликт на Украине напрямую

Шольц, как отмечает издание, заявлял, что гораздо больше проблем с мирными переговорами по Украине его тревожит то, что Путин "совсем не жалуется на санкции".

Макрон подтверждал, что также не слышал от российского лидера нареканий по поводу западных ограничительных мер, указывает Bild.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Москва всегда подчеркивала, что готова рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые носят серьезный характер, однако "таковых мы не видели" от Запада.

При этом Шольц в сентябре 2022 года заявлял, что его разговоры с Путиным носили "дружелюбный" характер, несмотря на разные взгляды, в том числе по украинской проблематике.

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