Швеция обвинила своего подданного в шпионаже на Россию

Суд начнется в сентябре

Прокуратура Швеции в понедельник, 28 августа, выдвинула против шведского подданного российского происхождения Сергея Скворцова обвинения в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, Скворцов тайно и/или обманным путем вел деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло поставить под угрозу безопасность Швеции.

Судебное разбирательство по делу Скворцова начнется 4 сентября, сообщает Associated Press.

В апреле полиция шведского Гетеборга задержала гражданку России по подозрению шпионаже. Известно, что россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе Preem.

Антироссийский шпионский скандал произошел в Польше. По данным польского министерства внутренних дел, российские граждане якобы занимались агитационной деятельностью в поддержку ЧВК "Вагнер". Посольство России в Польше направило в МИД страны ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян под этим предлогом.

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