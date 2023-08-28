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Макрон поддержал идею о военной интервенции в Нигер

14:48
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Париж осуждает действия военной хунты

Париж поддерживает любые действия ЭКОВАС ради восстановления конституционного строя в Нигере. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Мы поддерживаем военную активность ЭКОВАС в отношении организаторов государственного переворота в Нигере", - заявил Макрон, чьи слова приводит ТАСС.

При этом французский лидер подчеркнул, что, несмотря на высказывания представителей Экономического сообщества стран Западной Африки о необходимости военного вмешательства в Нигер, Париж выступает за использование дипломатических инструментов для восстановления конституционного строя в африканской стране.

Ранее комиссар ЭКОВАС по политическим делам Абдель-Фатау Мусаха заявил, что члены организации готовы к отправке военного контингента в Нигер для восстановления конституционного строя в стране. По мнению представителя международного сообщества, антисистемная смена власти в стране является недопустимым проявлением волеизъявления "вооруженного меньшинства".

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