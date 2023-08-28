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Собянин: Завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

14:43
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Здание было возведено по индивидуальному проекту

На северо-западе Москвы принять учеников готова новая школа. Итоги строительства оценил сегодня мэр Сергей Собянин.
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Здание площадью больше 14 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту за счёт средств инвестора. Помимо учебных классов, оборудованы специальные кабинеты для занятий физикой, биологией, иностранными языками, а также мастерские.

На втором этаже расположены несколько спортивных и актовый залы. Установлена профессиональная акустическая система для проведения мероприятий. Кроме того, есть большая медиатека и IT-полигон.

В школьном дворе обустроены игровые площадки и стадион с футбольным полем. О планах по развитию социальной инфраструктуры в округе мэр рассказал во время общения с жителями.

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