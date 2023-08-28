Собянин: Завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

Здание было возведено по индивидуальному проекту

На северо-западе Москвы принять учеников готова новая школа. Итоги строительства оценил сегодня мэр Сергей Собянин.

Здание площадью больше 14 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту за счёт средств инвестора. Помимо учебных классов, оборудованы специальные кабинеты для занятий физикой, биологией, иностранными языками, а также мастерские.

На втором этаже расположены несколько спортивных и актовый залы. Установлена профессиональная акустическая система для проведения мероприятий. Кроме того, есть большая медиатека и IT-полигон.

В школьном дворе обустроены игровые площадки и стадион с футбольным полем. О планах по развитию социальной инфраструктуры в округе мэр рассказал во время общения с жителями.

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