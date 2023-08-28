FT: западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

Киев не смог достичь желаемых результатов в ходе наступательных действий

Спустя три месяца после начала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ так и не смогли добиться запланированных результатов, передает издание Financial Times со ссылкой на комментарии военных инструкторов стран Запада.

Как отметили авторы публикации, западные кураторы киевского режима осознают, что наступательные действия украинской армии на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации не привели к "желаемым результатам".

При этом глава учебной миссии ЕС на Украине Мартин Бонн подчеркнул, что главная причина безрезультативности украинского контрнаступления заключается не только в оборонительных укреплениях ВС России, но и в сложном рельефе местности. По его словам, военнослужащие ВСУ уже на протяжении почти трех месяцев пытаются преодолеть линии обороны российских военных в зоне СВО.

Он также добавил, что, несмотря на "колоссальные потери" киевского режима, страны коллективного Запада продолжат оказывать ВСУ финансовую и военную помощь для продолжения наступления.

"Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в таких условиях", - заключил Бонн, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные странами Запада американские истребители F-16 могут быть использованы украинской армией уже весной 2024 года. По мнению главы оборонного ведомства, передача ВСУ F-16 станет "переломным моментом" в конфликте.

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