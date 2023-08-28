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FT: западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

15:20
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Киев не смог достичь желаемых результатов в ходе наступательных действий

Спустя три месяца после начала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ так и не смогли добиться запланированных результатов, передает издание Financial Times со ссылкой на комментарии военных инструкторов стран Запада.

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Как отметили авторы публикации, западные кураторы киевского режима осознают, что наступательные действия украинской армии на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации не привели к "желаемым результатам".

При этом глава учебной миссии ЕС на Украине Мартин Бонн подчеркнул, что главная причина безрезультативности украинского контрнаступления заключается не только в оборонительных укреплениях ВС России, но и в сложном рельефе местности. По его словам, военнослужащие ВСУ уже на протяжении почти трех месяцев пытаются преодолеть линии обороны российских военных в зоне СВО.   

Он также добавил, что, несмотря на "колоссальные потери" киевского режима, страны коллективного Запада продолжат оказывать ВСУ финансовую и военную помощь для продолжения наступления.

"Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в таких условиях", - заключил Бонн, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные странами Запада американские истребители F-16 могут быть использованы украинской армией уже весной 2024 года. По мнению главы оборонного ведомства, передача ВСУ F-16 станет "переломным моментом" в конфликте.

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