ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ перебросили часть сил из Артемовска на юг

15:22
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Украинское командование решило прислушаться к советам Пентагона

Киев не прислушивается к советам Вашингтона. Вместо того, чтобы приложить все усилия для атак в Запорожской области – как рекомендовали американские эксперты – украинское командование концентрировало свои силы на трех направлениях, сообщает The Washington Post.

FT: западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ
ВС России ударили по складу ВСУ с авиационным вооружением

По данным издания, которое ссылается на чиновников американской администрации, Вооруженные силы Украины перебросили часть своих подразделений из Артемовска на юг. Таким образом, Киев наконец, отреагировал на рекомендации Вашингтона, перебрасывая части из районов, где до сих пор продолжал держать оборону вопреки советам Пентагона.

Как отмечает автор материала, в США уже не надеются, что ВСУ выйдут к Азовскому морю и отрежут российской армии сухопутную дорогу в Крым до наступления зимы. Тем не менее, американцы все еще рассчитывают, что украинская армия прорвет вторую линию российской обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артемовск
Артемовск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.