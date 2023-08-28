ВСУ перебросили часть сил из Артемовска на юг

Украинское командование решило прислушаться к советам Пентагона

Киев не прислушивается к советам Вашингтона. Вместо того, чтобы приложить все усилия для атак в Запорожской области – как рекомендовали американские эксперты – украинское командование концентрировало свои силы на трех направлениях, сообщает The Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на чиновников американской администрации, Вооруженные силы Украины перебросили часть своих подразделений из Артемовска на юг. Таким образом, Киев наконец, отреагировал на рекомендации Вашингтона, перебрасывая части из районов, где до сих пор продолжал держать оборону вопреки советам Пентагона.

Как отмечает автор материала, в США уже не надеются, что ВСУ выйдут к Азовскому морю и отрежут российской армии сухопутную дорогу в Крым до наступления зимы. Тем не менее, американцы все еще рассчитывают, что украинская армия прорвет вторую линию российской обороны.

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