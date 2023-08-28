Путин выразил соболезнования в связи со смертью Глеба Панфилова

Смерть режиссера стала тяжелой утратой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким режиссера Глеба Панфилова, которого не стало 26 августа.

Глава государства подчеркнул, что Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры.

Память о Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глеб Панфилов скончался в Москве 26 августа в возрасте 89 лет. Он всего на семь месяцев пережил супругу — народную артистку СССР Инну Чурикову. Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, что прощание с Глебом Панфиловым пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа, а похоронят режиссера рядом с женой.

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