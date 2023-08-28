Украинские радикалы несут потери: последние данные о ходе СВО

ВСУ теряют западное оружие

Последние данные о ходе спецоперации. ВМС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Как сообщили в нашем Минобороны, поставленная цель достигнута, вражеский объект уничтожен. Кроме того, десятков единиц военной техники украинские националисты лишились в результате провальных попыток атаковать российские подразделения на пяти направлениях. Наиболее тяжелыми для радикалов стали бои на Донецком и Запорожском участках фронта.

Самые тяжелые и ожесточенные бои идут за поселок Работино. ВСУ стараются прорвать российскую оборону любой ценой. Украинские генералы не считаются ни с потерями техники, ни людей. Раз за разом накаты разбиваются о плотный огонь нашей артиллерии и авиации.

Поля вокруг Работино буквально усеяны сожжённой западной военной техникой. "Леопарды", "Брэдли", "Страйкеры". За прошедшие сутки ВСУ потеряли ещё две американские гаубицы М777, самоходную артиллерийскую установку и пушку производства Великобритании.

И если ночью относительно тихо, то с рассветом ВСУ начинают активные действия на флангах от Артёмовска. Главная цель - захват Клещеевки. Пулеметным огнем российские десантники "положили" вражескую пехоту. А бронетехнику сожгли залпами из гранатометов.

В лесополосе подбиты две украинские БМП. Еще один "Бредли" дал задний ход. Пытался выйти из сектора обстрела. Но на ходу получил удар в борт и через секунды машина тоже загорелась.

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Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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