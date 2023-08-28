Вокруг Шольца разгорелся громкий политический скандал

Канцлер ФРГ оказался в крайне затруднительном положении

Тучи сгустились над политической карьерой Олафа Щольца. Канцлера Германии подозревают в лоббировании интересов одного из коммерческих банков. Было это во времена, когда Шольц был бургомистром Гамбурга. Он всё отрицает, но появляются новые факты его лукавства, что не прибавляет нынешнему главе немецкого правительства доверия со стороны сограждан.

Противники Шольца давно сулили канцлеру отставку. Однако всерьез кресло под ним зашаталось только сейчас. Всему виной старая и довольно громкая история с частным банком "Варбург", который был замешан в международной схеме по уходу от налогов. Пять лет назад данный факт стал известен немецким СМИ. На основании их публикаций была проведена проверка, по итогам которой с финучреждения, базирующегося в Гамбурге, собирались взыскать 70 миллионов евро. Однако сделано это так и не было. По одной из версий, уйти от наказания банку "Варбург" помог мэр города, которым на тот момент являлся Шольц. И если его участие подтвердится, рассуждает глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, дни Шольца на посту канцлера будут сочтены.

Впервые в качестве свидетеля Олафа Шольца допросили в апреле 2021 года. Тогда он подтвердил, что действительно провел три встречи с представителями банка, предъявив в качестве доказательства свой рабочий календарь. Содержание этих разговоров канцлер не уточнил, поскольку якобы не помнил, о чём шла речь. При этом Шольц был абсолютно уверен, что с его стороны банку "Варбург" не было предоставлено никаких преференций. То же самое он заявил и прошлым летом по итогам очередного допроса:

"У следствия нет ни одного факта, который бы доказывал, что сделки были согласованы со мной".

На тот момент это объяснение казалось достаточным. Однако сейчас всплыли новые подробности, ставящие под сомнение правдивость слов канцлера. В частности, издание "Штерн" опубликовало фрагмент переписки Жанетт Швамбергер - главы офиса Шольца в бытность его бургомистром Гамбурга - и доверенного лица политика Вольфганга Шмидта, из которого следует, что встречи с банкирами не значились в официальном графике Шольца. То есть они проводились не публично. А в график их внесли задним числом, когда началось расследование.

"Шольц по сей день утверждает, что не имел политического влияния на вопрос о возврате налогов. Но почему бы не отметить встречу в официальном календаре, если она была столь безобидной? Почему-то этого сделано не было, что опять подрывает доверие к канцлеру", - пишут СМИ.

Причем, не только в глазах соратников по коалиции, но и среди простых немцев, которые и так в последнее время не жалуют своего лидера. Спасибо его мудрой политике, оставившей страну без российского газа. А значит и перспектив дальнейшего развития, что уже сказывается на экономике Германии и жизни простых немцев. Отсюда и штопор, в который ушел рейтинг канцлера ФРГ. Данные опроса за август на днях опубликовало издание "Хандельсблатт". И результаты его для действующей власти в целом и конкретно Шольца катастрофические.

Так что канцлер ФРГ оказался в крайне затруднительном положении. Его отставки хотят и политические противники, и простые немцы. И бизнес, который значительно пострадал от санкций, которые Германия ввела против России. При этом Шольц уже заявил, никаких дополнительных субсидий для предпринимателей не будет, чем явно не добавил себе популярности среди делового сообщества ФРГ. Оно, кстати, уже призывает восстановить "Северный поток", пока ржавчина окончательно не погубила газопровод. Его подрыв, вернее молчаливую покорную позицию официальных властей на этот счёт Шольцу в своё время тоже припомнят. И очень может быть, что настанет оно совсем скоро.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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