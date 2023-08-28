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Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

15:40
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Они считают группу очень опасной

Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии. Такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

По словам политика, причиной, по которой он и его коллеги встретились в Варшаве, "является ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией".

По утверждению Каминьского, там "происходит эскалация ситуации", поскольку "несколько недель там присутствует группа "Вагнер" – очень опасная группа", сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не простят Польше поставки на Украину вооружений, от которых гибли их товарищи, поэтому полякам лучше молиться о том, чтобы Белоруссия сдерживала вагнеровцев подольше.

При этом президент России Владимир Путин напоминал, что вагнеровцы — это "люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", о чем мы "помним, знаем и не забудем".

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