Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля

Ее восстановили специалисты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Это одна из семи надвратных икон, которые были уничтожены в 20-е годы и восстановлены в этом году усилиями лучших специалистов страны. Еще две иконы на башнях Кремля сохранились благодаря тому, что в советское время неизвестные мастера укрыли их металлической сеткой и толстым слоем штукатурки. В 2010-м году их открыли и отреставрировали.

В престольный праздник главного храма Кремля - Успенского собора - патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил надвратную икону. "Образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей", уничтоженный в советское время, вернулся на Спасскую башню.

"Башня эта, освященная образом, является святыней. Дай Бог, чтобы в жизни нашего народа духовное сочеталось с материальным. Чтобы политика оплодотворялась духовными смыслами и нравственными постулатами. Чтобы жизнь нашего народа сопровождалась, несомненно, и научным, и техническим развитием, но чтобы все это было во благо духовному развитию нашего народа", - заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Все, кто был причастен к сегодняшнему событию, не скрывают радости. Позади - годы поисков в архивах, работы в мастерских. "Для нас это событие знаковое. Это хранители. Хранители Кремля, хранители Москвы, хранители нашего Отечества", - отметил Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного.

Иконы над воротами башен Московского Кремля находились веками. Их не просто почитали и берегли. Многие считались чудотворными. Через Спасские ворота нельзя было проезжать верхом - только пешим ходом, и обязательно - с непокрытой головой. Потому что их все называли святыми. Никольскую башню охранял образ Святителя Николая - его не смогли взорвать даже войска Наполеона. Спасскую - лик Христа Спасителя. Именно их в начале прошлого века, когда взрывали храмы и уничтожали монастыри, сохранили для потомков неизвестные мастера, укрыв металлической сеткой и толстым слоем штукатурки. Обнаружившие иконы реставраторы в веке 21-м назвали их поступок подвигом.

В 2018-м Владимир Путин поручил проработать инициативу Фонда Андрея Первозванного о воссоздании надвратных икон. Подробно изучив сохранившиеся киоты, специалисты поняли: 7 икон безвозвратно утрачены. Началась большая работа сотен людей. Искусствоведов, историков, художников. Искали древние свидетельства, схемы, чертежи. Эту икону удалось воссоздать благодаря в том числе одной чудом уцелевшей фотографии. В мастерских трудились лучшие специалисты самых разных профессий.

"Чтобы написать образ, надо его сначала загрунтовать, надо сделать техническую основу. Потом нанести рисунок, положить золото. И это всё выполняли разные люди. У меня в бригаде порядка 30 человек, которые только занимаются живописью", - рассказал Сергей Павицкий, руководитель бригады художников-реставраторов, художник-реставратор 1 категории АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление".

Конечно, материалы, которые использовались мастерами, современные, чтобы обеспечить сохранность икон на свежем воздухе.

"Это не просто восстановление исторического облика Кремля. На самом деле, это должно быть воспринято как наше моление к Пресвятой Богородице - о защите в дни испытаний", - отметил Андрей Баталов, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля, руководитель секции "Памятники архитектуры", член Президиума Научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России.

В этом году воссозданы сразу семь надвратных образов - на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Кутафьей башнях. Их стоит увидеть. Чтобы заглянуть в историю. И стать сильнее.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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