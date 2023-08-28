Действия ВС России нервируют Запад

Отсутствие успехов украинской армии на фронте приведет к "замораживанию" конфликтной ситуации. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Как отметил политик, несмотря на оказываемую киевскому режиму военную и финансовую помощь, украинские военные так и не смогли достичь каких-либо результатов в ходе наступательных действий в зоне СВО.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики, и их становится все меньше и меньше", - заявил Фиал, чьи слова приводит "Лента.ру".

При этом глава правительства подчеркнул, что действия российских военных в зоне военной спецоперации "нервируют" лидеров ведущих стран Европы. По его словам, окончательный провал контрнаступления ВСУ ознаменуют "новую фазу" украинского кризиса, которая предполагает "замораживание" конфликта.

Ранее журналисты издания Financial Times сообщили, что спустя три месяца после начала контрнаступления Украины военнослужащие ВСУ так и не смогли добиться запланированных результатов. По мнению аналитиков издания, оборонительные укрепления российских военных в зоне СВО являются главной причиной провала наступательных действий украинской армии.

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