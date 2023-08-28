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Чехия признала неспособность отказаться от российской нефти

16:00
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Несмотря на санкции, Праге необходимы энергоносители из России

Чехия не может полностью отказаться от поставок российской нефти. Такое признание сделал в понедельник, 28 августа, чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.
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По словам политика, немедленный переход исключительно на нероссийские источники нефти] невозможен до окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с Трансальпийским нефтепроводом TAL, а это произойдет лишь в 2025 году.

Лишь после этого, как подчеркнул Сикела, станет возможным завершить все поставки по нефтепроводу "Дружба" из России, сообщает ТАСС.

При этом еще в феврале председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива, причем "это прошло намного быстрее, чем мы ожидали".

Противодействуя западным санкциям, Москва запретила продажу российской нефти странам, которые установили потолок цен на данный вид энергоресурсов. Действие соответствующего указала президента России Владимира Путина пролонгировано до 31 декабря 2023 года.

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