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ОАЭ решили нарастить финансирование банка БРИКС

15:56
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Эмираты видят в объединении большой потенциал

Объединенные Арабские Эмираты решили увеличить финансирование банка БРИКС. Как заявил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, есть большой потенциал для увеличения вливания капиталов Эмиратов в Новый банк развития.

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ОАЭ ранее была названа в числе стран, подавших заявки на присоединение к союзу. Министр подчеркнул, что членство в этом объединении имеет огромное значение для его страны.

Как заявил Аль Марри в интервью агентству Bloomberg, присоединение ОАЭ к БРИКС не повлияет негативно на отношения Абу-Даби с Западом. Министр экономики уверен, что членство в объединении создаст возможности для увеличения объемов торговли.

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