Возросло число отравившихся шаурмой в Москве

Делом занялся Следственный комитет

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве выросло. По данным Главного следственного управления СК, с 20 по 24 августа за медпомощью обратились более 40 клиентов точки быстрого питания на севере столицы.

Сотрудники Следственного комитета провели девять обысков в точках, где реализовывалась продукция этого предприятия общепита. В качестве свидетелей допрошено 25 человек. Назначены экспертизы по контролю и качеству продукции.

Ранее о массовом отравлении шаурмой в Москве сообщила региональная прокуратура. Изначально сообщалось о 23 пострадавших. Позже Роспотребнадзор называл цифру в 35 отравившихся, передает ТАСС.

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