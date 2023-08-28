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Возросло число отравившихся шаурмой в Москве

16:23
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Делом занялся Следственный комитет

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве выросло. По данным Главного следственного управления СК, с 20 по 24 августа за медпомощью обратились более 40 клиентов точки быстрого питания на севере столицы.

Роспотребнадзор начал расследование после отравления шаурмой в Москве
Пять человек госпитализированы в результате отравления шаурмой в Москве

Сотрудники Следственного комитета провели девять обысков в точках, где реализовывалась продукция этого предприятия общепита. В качестве свидетелей допрошено 25 человек. Назначены экспертизы по контролю и качеству продукции.

Ранее о массовом отравлении шаурмой в Москве сообщила региональная прокуратура. Изначально сообщалось о 23 пострадавших. Позже Роспотребнадзор называл цифру в 35 отравившихся, передает ТАСС.

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