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Путин обсудил с Моди итоги саммита БРИКС

16:58
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Подчеркнута важность расширения объединения

Итоги XV саммита БРИКС, который прошел недавно в ЮАР, обсудил президент России Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В телефонном разговоре была подчеркнута важность достигнутых договоренностей, прежде всего – о расширении объединения.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны условились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года председательства России в БРИКС. Путин и Моди также обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20, который пройдет в Нью-Дели.

Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну. Лидеры подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

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