Шестеро детей пострадали в ДТП в Новой Москве

Водитель Toyota врезался в мачту городского освещения
Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Новой Москве. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения в районе деревни Каменка.
Как сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура, в салоне автомобиля находились шестеро детей. Все они доставлены в больницу.
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Дело контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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