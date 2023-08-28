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Шестеро детей пострадали в ДТП в Новой Москве

17:34
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Водитель Toyota врезался в мачту городского освещения

Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Новой Москве. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения в районе деревни Каменка.

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Как сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура, в салоне автомобиля находились шестеро детей. Все они доставлены в больницу.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Дело контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

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