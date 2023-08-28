В США назвали украинскую авиацию легкой целью для ВКС России

Техника устарела

Украина после распада СССР обладала парком самых современных истребителей. Однако на сегодняшний день они значительно устарели, теперь украинские машины значительно уступают Су-30СМ и Су-35 ВКС России, пишет Military Watch Magazine.

Особенности украинских истребителей - радары с механическим сканированием и отсутствие ракет с активным радиолокационным наведением. Это делает их относительно легкими целями для самолетов ВКС России, отмечают эксперты.

Издание отмечает, что ВВС Украины накануне потеряли трех самых умелых и известных пилотов. В небе над Житомиром столкнулись два украинских учебно-боевых самолета Л-39. Одним из них управлял распиаренный украинский летчик с позывным Джус.

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