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В США назвали украинскую авиацию легкой целью для ВКС России

18:04
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Техника устарела

Украина после распада СССР обладала парком самых современных истребителей. Однако на сегодняшний день они значительно устарели, теперь украинские машины значительно уступают Су-30СМ и Су-35 ВКС России, пишет Military Watch Magazine.

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Особенности украинских истребителей - радары с механическим сканированием и отсутствие ракет с активным радиолокационным наведением. Это делает их относительно легкими целями для самолетов ВКС России, отмечают эксперты.

Издание отмечает, что ВВС Украины накануне потеряли трех самых умелых и известных пилотов. В небе над Житомиром столкнулись два украинских учебно-боевых самолета Л-39. Одним из них управлял распиаренный украинский летчик с позывным Джус.

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