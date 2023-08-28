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Собянин рассказал об итогах благоустройства Кировоградских прудов в Чертанове

18:24
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Территория превратилась в игровое пространство для детей и полноценный спортзал на открытом воздухе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как благоустроили территорию у Кировоградских прудов на юге Москвы. По его словам, территория стала не только прогулочной зоной – она превратилась в игровое пространство для детей и полноценный спортзал на открытом воздухе для любителей активного отдыха.

"В прошлом году территория вблизи Кировоградских прудов значительно преобразилась – здесь появились новые места для отдыха и спорта. Сегодня это место с удовольствием посещают жители Чертаново Центрального. Здесь проходят многие районные мероприятия", – отметил Собянин.

Каскад Кировоградских прудов состоит из трех прудов. Они располагаются в пойме реки Городни между улиц Кировоградская и Чертановская. Через парк жители этих улиц и другие горожане проходят к станции метро "Пражская".

"В прошлом году благоустроили прилегающий парк, через который люди ходят к станции метро "Пражская". У местных жителей появилось уютное место для отдыха, спорта, проведения районных мероприятий", – сообщил Собянин.

У посетителей парка особенно популярны подвесные качели на берегах Верхнего и Среднего прудов. Здесь же обустроили три пирса.

"Для самых маленьких сделали горки, карусели, песочницы и развивающие панели, для ребят постарше – зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы. Любители активного отдыха могут заниматься волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром. Есть специальная площадка для горожан старшего поколения. В парке много пешеходных дорожек, местами – из экологичных деревянных настилов, которые делают прогулку еще приятнее", – добавил мэр.

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