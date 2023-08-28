Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте на территории "Сириус"

Заявочная кампания продолжится до 4 ноября

С 1 по 7 марта 2024 года в Олимпийском парке на федеральной территории "Сириус" состоится Всемирный фестиваль молодежи.

24 июня стартовал прием заявок для участия в фестивале. Заявочная кампания продолжится до 4 ноября для российских и до 1 декабря для иностранных участников.

Стать участниками фестиваля могут 20 тысяч человек из России и зарубежных стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Подать заявку для участия в мероприятии российская и зарубежная молодёжь может на сайте ВФМ-2024: fest2024.com

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