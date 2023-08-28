В Махачкале проводят проверку после нападения собак на ребенка

История стала резонансной

Кадры, которые могут привести в ужас даже тех, кто думает, что не боится собак. Стая из десятка животных на полной скорости летит на сидящего на берегу Каспийского моря ребенка. Тот пытается спастись бегством. Но силы явно не равны. Псы окружают и преследуют. В стрессовой ситуации мальчик сумел найти единственно верное решение, которое спасло ему жизнь. Несмотря на мощный прибой, смог укрыться в воде и дождаться помощи. Сейчас Иман находится в больнице.

"При поступлении мальчик был, конечно, в состоянии сильного стресса. Но в данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Настроение уже получше. В целом жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - сообщил врач-травматолог-ортопед Ахмед Шарапов.

Одна из собак все-таки успела укусить ребенка. Сразу в трех местах. Ему сделали необходимые прививки от бешенства, ведь стая была бродячей. И в ближайшие три дня выпишут домой. Мама пострадавшего мальчика рассказывает: сын собак не дразнил, но это далеко не первый случай нападения бездомных животных на людей в этом месте.

После того, как история с очередным нападением стала резонансной, в Махачкале начали массово отлавливать бродячие стаи. В этом году на решение проблемы бездомных животных в бюджете республики, как сообщается, предусмотрено более 27 миллионов рублей. 19 из них приходится на Махачкалу. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

"В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действию или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов по отлову безнадзорных животных", - сообщил Расул Темирбеков, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Республике Дагестан.

После очередного ЧП, едва не ставшего трагедией, в Махачкале с улиц изъяли 13 бродячих собак. Четверых - на том самом пляже. Этим занимается муниципальное предприятие "Питомец". Однако в его задачи входит отлов, стерилизация и вакцинация. Далее животных выпускают на привычное место обитания.

Но даже стерилизованные они продолжают представлять опасность. Для пойманных сегодня бродячих псов волонтеры организовали временную передержку. Чтобы избежать расправы со стороны встревоженных нападениями жителей. В Москве, например, безнадзорные животные содержатся в муниципальных приютах пожизненно. В Махачкале подобный питомник только планируют построить.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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